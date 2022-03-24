Барнаульский суд поставил точку по резонансному делу о смертельной драке на Старом базаре

24 марта суд Центрального района Барнаула вынес решение по уголовному делу Михаила Старцева. Его обвиняли в смерти Павла Рохлова в результате драки на Старом базаре. Конфликт произошёл ещё летом 2020 года. В итоге Старцева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он получил шесть лет колонии строгого режима. Также суд постановил Старцеву выплатить по миллиону рублей каждому члену семьи потерпевших (всего четыре миллиона).

Резонансное дело рассматривала судья Лариса Чистеева с декабря 2020 года. К моменту вынесения приговора прошло около 50 заседаний. Прокуратура ранее просила для фигуранта уголовного дела 12 лет. Сам же Старцев, как и его адвокаты, настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц — Лилию Ворогушину и Лиану Лютову.

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Суд, вынося решение, принял во внимание ряд смягчающих факторов. Среди них — двое малолетних детей у обвиняемого, частичное признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья Старцева, а также принесенные им публично извинения пострадавшей стороне. Оглашение приговора растянулось почти на полтора часа. Обвиняемый никак не проявлял эмоции в ходе заседания, равно как и супруга погибшего Павла Рохлова. Очевидно, что и сам Старцев, и гособвинение попытаются обжаловать приговор в вышестоящем суде.

Напомним, конфликт произошёл в июле 2020 года на Старом базаре. Согласно материалам дела, Старцев в сопровождении Ворогушиной и Лютовой приехал на такси к зданию летнего кафе. При выходе из машины их сразу же атаковал Дмитрий Лопатин, который весь вечер вёл себя агрессивно по отношению к посетителям. После того как Старцев дал ему отпор, Лопатин достал из своего автомобиля биту и двинулся с ней на компанию во главе со Старцевым. Удары от Лопатина получили все трое — досталось как девушкам, так и обвиняемому. В какой-то момент к драке подключились супруги Рохловы. Однако они, как считает Старцев, не разобрались, кто зачинщик конфликта, и поддержали Лопатина, напав на Ворогушину, Лютову и Старцева. В какой-то момент Павел Рохлов отшвырнул Лилию Ворогушину, это заметил Михаил Старцев и нанёс сбоку удар в челюсть Рохлову. После этого пострадавший рухнул на асфальт и вскоре скончался, не приходя в сознание.