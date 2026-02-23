Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества

23 Февраля является символом уважения к Вооруженным силам России

23 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Законодательного собрания Александр Романенко обратились к жителям края с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества. Сообщение опубликовано пресс-службой правительства региона.

В обращении отмечается, что 23 Февраля является символом уважения к Вооруженным силам России, которые выполняют роль опоры и защиты государства. Руководители края подчеркнули, что этот день посвящен мужеству, верности присяге и служению Родине, а также напомнили о значении подвига поколения победителей Великой Отечественной войны, чья самоотверженность стала основой современной страны.

«Сегодня нелегкую миссию по защите будущего страны взяли на себя участники специальной военной операции. В их рядах — тысячи жителей Алтайского края. Решительность и отвага участников СВО приближают день, о котором мечтает вся страна, — день окончательной и справедливой победы», — говорится в тексте поздравления.

Виктор Томенко и Александр Романенко адресовали слова благодарности защитникам Отечества, ветеранам, а также их родным и близким, пожелав им здоровья, благополучия и мира.