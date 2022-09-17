Бывший барнаульский писатель Владислав Пасечник рассказал, почему он решил стать священником

Бывший барнаульский писатель Владислав Пасечник, который стал священником, объяснил своё решение. Его слова передаёт «МК».

По словам Пасечника, он давно задумывался об этом, но при этом не находил сил уйти в служение.

«Уже окончив аспирантуру, работая преподавателем в педагогическом университете, я захотел вновь оказаться за партой, почувствовать себя студентом», — сказал бывший писатель.

Он добавил, что когда желание стало особенно сильным, он пошёл учиться в Барнаульскую духовную семинарию.

Пасечник добавил, что в церковной службе ему всё нравится, а родственники одобрили его выбор. Он также заявил, что служение является хорошим лекарством от графомании.

Отметим, что в 2011 году Владислав Пасечник стал лауреатом премии «Дебют» за повесть «Модэ», которая рассказывает об эпохе раннего железного века в Западной Сибири.