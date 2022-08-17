Гигантский торт за полмиллиона рублей спасали жидким азотом на свадьбе в Горном Алтае

Новосибирский кондитер Марина Романова изготовила двухметровый торт с сердцами и граффити за 500 тысяч рублей для свадьбы, которую отпраздновали в Республике Алтай, сообщает Om1.ru.

«Торт украшали 300 сердечек из шоколада. В них были спрятаны пожелания гостям от молодых. Каждый мог разбить десерт и достать его оттуда», — рассказала Марина.

Также торт украсили граффити, на котором изображалась история знакомства жениха и невесты. Эти рисунки оцифровали и перенесли на пищевую бумагу.

Начинку сделали со вкусом сникерса: карамель, шоколадный бисквит, сливочный крем и орехи. Почти двухметровый десерт весил 98 кг.

Церемонию проводили под открытым небом на одной из турбаз Алтая. Причём торт должен был стоять четыре часа на специальном постаменте, а дело было в июле, жара +30 градусов.

«Любой торт, даже самый крепкий, четыре часа вне холодильника просто не простоит. Поэтому нам пришлось организовать охлаждение жидким азотом. В зоне демонстрации установили ёмкости, чтобы создать эффект холодильника. Оттуда загадочно шёл небольшой туман. В итоге получилось всё хорошо — торт простоял», — подчеркнула кондитер.