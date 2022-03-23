Глава алтайского Минздрава объяснил, почему дорожают лекарства

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал он том, почему в регионе подорожали лекарства. За последнее время стоимость медикаментов выросла на 5-15%, а по некоторым позициям наблюдается дефицит.

«Временный дефицит и подорожание связаны не только и не столько с ростом валют, сколько с неравномерным распределением товаров по торговым точкам, разрывом прежних логистических цепочек и искусственным ажиотажем», — сказал Попов во время интернет-форума.

Отсутствие препаратов, по его словам, может наблюдаться в коммерческом секторе, а связано оно с ажиотажным спросом. Дистрибьюторы стараются покрывать этот дефицит.