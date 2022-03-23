Глава алтайского Минздрава объяснил, почему дорожают лекарства
Нехватка медикаментов наблюдается в коммерческом сегменте и связана с ажиотажным спросом
23 марта 2022, 15:59, Илья Звягинцев
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал он том, почему в регионе подорожали лекарства. За последнее время стоимость медикаментов выросла на 5-15%, а по некоторым позициям наблюдается дефицит.
«Временный дефицит и подорожание связаны не только и не столько с ростом валют, сколько с неравномерным распределением товаров по торговым точкам, разрывом прежних логистических цепочек и искусственным ажиотажем», — сказал Попов во время интернет-форума.
Отсутствие препаратов, по его словам, может наблюдаться в коммерческом секторе, а связано оно с ажиотажным спросом. Дистрибьюторы стараются покрывать этот дефицит.
Комментарии
Новости партнеров