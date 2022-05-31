Губернатор Томенко и полпред Серышев поздравили многодетную семью из Курьи с госнаградой

Фото: Алексей Середин / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещёвых из Курьи с госнаградой, сообщили в правительстве региона.

В преддверии Дня защиты детей полпред вручил семье орден «Родительская слава», а глава региона произнёс поздравительную речь, в которой отметил вклад Лещёвых в развитие страны.

«Присутствие сегодня полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу — ещё одно из подтверждений того, насколько сегодня для всей нашей страны важна такая деятельность, такой подход к жизни, такая ответственность. Я очень рад за вас, за Курью, за Алтайский край. Есть только несколько точек на карте Сибири, где живут семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград», — обратился к супругам Лещёвым глава региона.

Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей: старшему ребёнку, Анастасии, 23 года, а самому младшему, Евгению, три.

Фото: Алексей Середин / altairegion22.ru

Родители уделяют огромное внимание нравственному воспитанию и всестороннему развитию детей, приобщают их к труду и способствуют приобретению необходимых теоретических знаний и жизненных навыков.

«Главный родительский принцип — распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью», — рассказали в пресс-службе. С этой целью дети рисуют, занимаются музыкой и пением, мастерят поделки, также в семье любят туризм и выезды на природу.

Справка. Орденом «Родительская слава» награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.