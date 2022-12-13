Как в Алтайском крае пройдёт переход на новую систему уплаты налогов

С 1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый счёт (ЕНС). Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на этот счёт, и деньги распределятся в счёт уплаты налогов и задолженности. Накануне, 13 декабря, переход на ЕНС обсуждали на заседании правительства Алтайского края.

О нововведении подробно рассказал руководитель регионального УФНС России Алексей Легостаев. По его словам, такой подход позволит фактически исключить потерю платежей в бюджеты и обеспечит их своевременность. После введения единого налогового платежа срок сдачи отчётности будет установлен на 25-е число, а уплаты налогов — на 28-е.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать содействие налогоплательщикам при переходе на новую систему учёта. По словам главы региона, органы власти заинтересованы в том, чтобы помочь бизнесу быстро и с минимальными издержками адаптироваться к изменениям законодательства.

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«Наша задача — облегчить налогоплательщикам этот переход, сделать его максимально понятным, уберечь от нарушений, штрафов, которые могут возникнуть на этом этапе. Надо вести большую разъяснительную работу. Все руководители органов власти в рамках своих отраслей, своего функционала также должны подключиться к решению этой задачи», — подчеркнул Томенко.

В настоящее время разъяснительную работу ведёт УФНС совместно с краевым Минфином. Алексей Легостаев попросил активнее присоединяться и представителей банков.

Напомним, введение Единого налогового счёта заменит большое количество платёжных поручений с разными реквизитами одним, в котором достаточно будет указать только сумму платежа и ИНН. Кроме упрощения процесса оплаты, ЕНС исключает наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов, снижает количество сроков уплаты налогов в год до одного платежа в месяц, увеличивает срок для уплаты некоторых налогов (в частности для страховых взносов, НДФЛ) и сокращает время снятия приостановки по счетам при уплате долга до дня.

Для юридических лиц и предпринимателей ЕНС имеет свои особенности: единый срок уплаты налогов — не позднее 28-го числа и предоставление основных видов налоговой отчётности не позднее 25-го числа после окончания соответствующего налогового периода.

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Зачёт средств с Единого налогового счёта будет происходить в соответствии с установленной очерёдностью. Вначале погасится недоимка, следом зачтутся текущие платежи по налогам в соответствии со сроками их уплаты, а после — пени и штрафы. Все данные о состоянии Единого налогового счёта и информация о распределении платежей будут доступны в сервисах «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юрлица».

Практика оплаты всех налогов одним платежом уже зарекомендовала себя среди налогоплательщиков — физлиц с 2019 года. Граждане имеют право одной платёжкой без заявлений перечислить деньги в бюджет, а налоговые органы распределят поступившую сумму по начислениям, недоимкам, штрафам и пеням.

Фото: nalog.gov.ru/rn77/ens/