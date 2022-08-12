Мишустин поддержал создание радонопровода в «Белокурихе Горной»

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею постройки радонопровода на курорте «Белокуриха горная». Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, о планах развития высокогорного курорта главе российского правительства рассказал гендиректор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Во время разговора он попросил министра поддержать создание радонопровода протяженностью 7 километров. Мишустин заявил, что даст соответствующие поручения.

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Туризм Виктор Томенко принимает участие в совещании с Михаилом Мишустиным

Напомним, что 12 августа премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Республику Алтай. На Алтае глава кабмина планирует провести совещание по вопросам развития местного туризма.