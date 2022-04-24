Названо число яиц, съедаемых россиянами ежегодно

Россия заняла седьмое место в мире по объёмам потребления яиц — в среднем россиянин ежегодно съедает 308 штук, или 17 килограммов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчёты экспертов Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в преддверии Пасхи спрос на этот продукт резко вырос, но в целом жители страны активно употребляют его круглый год.

Больше всего яиц в мире потребляет население Гонконга — 27 килограммов ежегодно на человека. По 21 килограмму за год употребляют жители Китая, в Японии, Мексике и Нидерландах показатель составляет 20 килограммов, в Малайзии и Люксембурге — по 18 килограммов.

При этом Россия по уровню потребления обогнала США, Аргентину и Парагвай, там едят по 16 килограммов этого продукта в год.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова отметила, что яйцо является самым бюджетным источником белка, содержит также полезные жиры. Кроме того, в подсчётах указываются и те яйца, которые съедены не в чистом виде, а в составе, например, салатов и выпечки.

Эксперты считают, что к 2025 году в России увеличится потребление яиц на 4% — до 320 штук. Всего за 2021 год российские птицефабрики произвели 44,9 млрд яиц.