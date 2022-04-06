«Нервозность есть, но процессы обеспечены». В краевом правительстве обсудили подготовку к посевной

Никаких угроз для посевной кампании в Алтайском крае в 2022 году не предвидится, несмотря на масштабные антироссийские санкции. Ситуация в аграрном секторе оценивается как стабильная. Однако всё может поменяться уже через год, если не принять действенных мер. Оценка положения дел в региональном АПК прозвучала в ходе совещания краевого правительства, которое прошло 6 апреля. Подробности — в материале amic.ru.

Должны поработать селекционеры

Главный вопрос, который чиновники и руководители хозяйств рассматривали почти на протяжении двух часов, — как обеспечить стабильность работы агропромышленных предприятий на фоне масштабных антироссийских санкций. По словам губернатора Виктора Томенко, у аграриев чувствуется высокая степень тревожности и даже нервозности, что вполне объяснимо. «Это отражается на конкретных действиях, влияет на планы, которые формируются. Тем не менее базовые процессы обеспечены», — отметил глава региона.

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин сообщил, что готовиться к посевной отрасль начала ещё с прошлого года, что и привело к положительному результату. Он констатировал, что регион в настоящее время полностью обеспечен семенами. По словам Межина, на сегодняшний день по зерновым и зернобобовым культурам алтайские аграрии используют 90% сортов отечественной селекции. Все они есть в крае в полном объёме для предстоящей посевной. Министр отметил, что в регионе есть и собственные производители — компания «Сибагроцентр», семена которой «не уступают импортным аналогам».

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Кроме того, краевые власти планируют расширить посевы семян для создания фонда отечественных сортов. Благодаря этому удастся реализовать задачу по импортозамещению уже к 2023-2024 годам.

«Мы видим ряд отечественных сортов семян, которые могут конкурировать и имеют такой же потенциал, как импортные. Ставим задачу селекционерам, Центру агробиотехнологий, чтобы расширить номенклатуру, расширить посевы семян для использования в 2023 и 2024 годах. Это нужно, чтобы создавать дополнительный фонд наших отечественных сортов семян», — резюмировал Межин.

Ранее говорилось о том, что власти решают вопрос с заменой части импортных семян. В частности по подсолнечнику в прошлом году на долю зарубежных семян приходилось 19%, кукурузу — 16%, рапс — 6%.

Удобрения, техника и кредиты

Нет каких-либо сложностей, считает министр, и с запасами удобрений. Так, в 2021 году в крае использовали 176 тысяч тонн, в текущем году закупили 196 тысяч тонн минеральных удобрений, ещё около 50 тысяч тонн скоро поступят в край.

«По удобрениям — планируется использовать 270 тысяч тонн, что на 100 тысяч больше уровня прошлого года. По средствам защиты растений — отечественные производители имеют технологии их производства и необходимые объёмы. Законтрактовано 2,7 млн литров удобрений, это 90% от потребности», — рассказал Межин.

Также высоко оценил министр и готовность техники к сельхозработам. В текущем году дополнительно закупили 139 тракторов. Межин подчеркнул, что в период посевной в крае будут работать около 16 тысяч тракторов и 1300 посевных комплексов, среди которых и импортная техника. Министр уточнил, что в части импортных запчастей в период посевной кампании проблем не возникнет, аналогичную задачу решают и для обеспечения предстоящей осенью уборочной кампании.

Без перебоев, по словам Межина, решается вопрос с завозом дизельного топлива и бензина.

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Одной из актуальных задач на сегодня для регионального Минсельхоза остаётся обеспечение аграриев льготными кредитами, а также продление уже полученных заёмных средств. В первом полугодии сельхозтоваропроизводители в крае должны получить около 1 млрд рублей прямой господдержки. «Задача регионального Минсельхоза — помочь аграриям воспользоваться всеми федеральными инструментами и мерами поддержки», — резюмировал Сергей Межин.

Посевы в Алтайском крае будут сохранены на уровне прошлого года. Небольшое увеличение (на 32 тысячи гектаров) ожидается по яровой пшенице, сахарной свёкле, овощным культурам. Общие посевные площади в крае в 2022 году составят примерно 5,3 млн га. Под зерновые будет отведено около 3,2 млн.

Совещание у президента

Напомним, 5 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которое провёл президент России Владимир Путин. Томенко возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».

Глава государства назвал стратегической задачу сокращения зависимости отечественного АПК от импортных закупок, причём особое внимание необходимо обратить на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений.

«По итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортёром продукции АПК, то есть мы продаём за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупаем. Ещё 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, невероятным, а сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира», — подчеркнул Путин.

По оценке Виктора Томенко, практически все задачи в сфере функционирования предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности решаются в рабочем порядке. Для дальнейшей стабильной работы необходимо сохранять действующие механизмы оказания господдержки, в том числе льготное кредитование.