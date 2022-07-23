Первый барнаульский кинотеатр решился на показ фильма без разрешения правообладателя

Кинотеатр «Пионер», расположенный в одноименном барнаульском торгово-развлекательном центре, первым среди городских кинозалов решился на показ фильмов без прокатного разрешения от правообладателя. Они решили продемонстрировать картину «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», о чем рассказали в своих соцсетях.

Первые сеансы состоялись еще в пятницу. В выходные в основном зале пройдут три сеанса, в VIP — еще один. В будние дни кинотеатр ограничится двумя показами в основных залах и одним в VIP.

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Общество «Синий ёжик» и пустота. Как выживают российские и барнаульские кинотеатры после отмены зарубежных премьер

Напомним, что этой весной западные киностудии отказались от демонстрации своих картин в российских кинотеатрах. На такой шаг пошли Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие.

Часть кинотеатров пытаются «помочь себе сами». Кое-где нелегально крутили зарубежные премьеры. Доходит до смешного. Так, во владивостокском кинотеатре «Москва» показывали не вышедших в России «Бэтмена», «Соника 2» и мультфильм «Я краснею», правда, под другими названиями: «Летучая мышь», «Синий ёжик 2» и «Красная панда».

В Ассоциации владельцев кинотеатров категорически отрицательно отнеслись к такой практике — она незаконна, и у кинотеатров нет прав на показ этих фильмов.