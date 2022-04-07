Проектировщики разработали первые эскизы благоустройства Привокзальной площади в Барнауле

Проектировщики представили предварительные эскизы благоустройства Привокзальной площади в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В ходе презентации архитекторы предложили расширить пешеходные связи и изменить схему автомобильного движения.

Также предполагается, что на площади сделают велодорожки, платформы для общественного транспорта и новые парковки. В планах и дополнительное озеленение.

«По словам проектировщиков, это позволит не только создать комфортное пребывание жителей и гостей в городе, но и сформировать новое место для отдыха и прогулки горожан», — сказано в сообщении.

Проекту предстоит доработка и обсуждение с участием общественности. Окончательную концепцию благоустройства Привокзальной площади подрядчик должен представить до 31 мая этого года.