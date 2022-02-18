Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

Президент России Владимир Путин заявил, что всё, что нужно сделать Киеву для урегулирования ситуации вокруг Донбасса, — сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР. Как сообщает ТАСС, президент отметил, что чем раньше это произойдёт, тем будет лучше.

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряжённости вокруг этой страны является выполнением Минских договорённостей. Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин выразил сожаление по поводу того, что в данный момент, напротив, наблюдается обострение ситуации в Донбассе, а процесс урегулирования внутриукраинского конфликта «по-прежнему буксует».

«Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договорённостей о внесении изменений в конституцию, по особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений», — подчеркнул он.