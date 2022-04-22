Следственный комитет откроет круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и Украины.

Российские следователи уже активно работают с прибывшими гражданами: оказывают им юридическую поддержку, помогают с обустройством, оформлением пособий, медициной и трудоустройством.

Горячая линия позволит более оперативно решать эти и другие вопросы, а также получать сведения от пострадавших.

«Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами», — сказано в сообщении СК.

Телефонный номер горячей линии в ближайшее время появится на сайте СК. Также с беженцами будут контактировать в соцсетях и Telegram-канале информационного центра.