Талые воды затопили отремонтированную Мизюлинскую рощу в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты приняли меры по ликвидации последствий и приступили к откачке воды с территории общественного пространства.

Ситуацию контролирует начальник управления ГО ЧС Владимир Драчёв и руководитель районной администрации Сергей Татьянин.

Отмечается также, что в летнее время рабочие планируют обустроить на территории рощи инженерные сооружения, которые будут отвечать за отвод талой и дождевой воды.