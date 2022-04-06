Талые воды затопили отремонтированную Мизюлинскую рощу в Барнауле
Специалисты провели на территории общественного пространства работы по откачке воды
6 апреля 2022, 09:25, Илья Звягинцев
Талые воды затопили отремонтированную Мизюлинскую рощу в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты приняли меры по ликвидации последствий и приступили к откачке воды с территории общественного пространства.
Ситуацию контролирует начальник управления ГО ЧС Владимир Драчёв и руководитель районной администрации Сергей Татьянин.
Отмечается также, что в летнее время рабочие планируют обустроить на территории рощи инженерные сооружения, которые будут отвечать за отвод талой и дождевой воды.
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