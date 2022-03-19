В Бийске распродают недвижимость сети магазинов «Холди»

В Бийске продают здание бывшего супермаркета «Холди Дискаунтер» в районе Центрального ранка, сообщает «Толк».

Сам магазин уже долгое время не работает. С компанией, которой принадлежат данные супермаркеты, было связано несколько громких дел о банкротстве, после чего холдинг начал распродавать часть своих супермаркетов, многие из которых выкупили федеральные сети — «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит».

Так, в Бийске продавали супермаркет «Холди» на Ленина и в районе училища № 46.

Здание магазина у Центрального рынка на ул. Сенной тоже продаётся не первый год, цену на помещение уже снизили в два раза — с 30,6 до 15,3 млн рублей.