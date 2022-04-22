В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
Ограничение времени работы крупных сетевых магазинов должно стать поддержкой малого бизнеса в сельском хозяйстве
Ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Об этом сообщает RT.
Матвейчев направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором отметил, что подобная мера создаст стимулы для развития фермерских рынков.
Депутат считает, что граждане потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это должно будет способствовать созданию и развитию таких торговых локаций и стимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств.
Ранее стало известно, что российское правительство поддержит поставщиков незаменимых импортных товаров в условиях санкций. Компании получат льготные кредиты и субсидии на покупку «критического оборудования»