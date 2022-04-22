В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

Ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Об этом сообщает RT.

Матвейчев направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором отметил, что подобная мера создаст стимулы для развития фермерских рынков.

Депутат считает, что граждане потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это должно будет способствовать созданию и развитию таких торговых локаций и стимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств.

Ранее стало известно, что российское правительство поддержит поставщиков незаменимых импортных товаров в условиях санкций. Компании получат льготные кредиты и субсидии на покупку «критического оборудования»

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