В России могут уравнять права мужчин и женщин на получение алиментов

В России рассмотрят вопрос о выплате алиментов не только женщинам, но и мужчинам. Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло Законодательное Собрание Архангельской области.

«Известия» сообщают, что в Госдуме могут принять проект «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса России». Этот документ предусматривает возможность получения алиментов не только женщинами, но и мужчинами.

Авторы проекта отмечают, что в последнее время в России всё чаще возникают ситуации, при которых ребёнок после развода супругов остаётся с отцом, а не с матерью. На эту тенденцию указали суды ряда регионов страны.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ответили, что этот законопроект может получить поддержку.