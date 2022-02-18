Весна приближается. О погоде в Алтайском крае 19 февраля

До 0 градусов прогреется воздух в предгорьях Алтайского края днём 19 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, в целом в регионе ожидается от −5 до −10 градусов. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле ожидается от −5 до −7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.