Весна приближается. О погоде в Алтайском крае 19 февраля
В предгорьях воздух прогреется до 0 градусов
19 февраля 2022, 02:02
До 0 градусов прогреется воздух в предгорьях Алтайского края днём 19 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, в целом в регионе ожидается от −5 до −10 градусов. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
В Барнауле ожидается от −5 до −7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Комментарии
Новости партнеров