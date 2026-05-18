В Барнауле прошла "Ночь музеев — 2026". Большой фоторепортаж

Концерты, выставки, экскурсии и танцы

18 мая 2026, 12:50, ИА Амител

"Ночь музеев — 2026" / Фото: amic.ru

Всероссийская акция "Ночь музеев" прошла в минувшие выходные в Барнауле. В Алтайском крае главное культурное мероприятие года объединило свыше 75 тысяч участников.

Официальный старт акции дали в барнаульском парке "Центральный". Праздничная программа с участием хореографических коллективов и мастер-классом по старинным танцам сразу задала тон всему вечеру.

Для удобства горожан исторический центр Барнаула на время акции частично сделали пешеходным. Музеи вышли за пределы своих зданий и организовали уличные площадки с концертами и выступлениями. Так, у входа в музей "Город" на улице Льва Толстого прошел рок-концерт, а также состоялись показательные выступления школ боевых искусств. В это же время на улице Ползунова работали интерактивные зоны Алтайского краеведческого музея: горожане, например, могли попробовать себя в стрельбе из лука и арбалета.

В этом году к всероссийской акции впервые присоединились барнаульский Дворец бракосочетания, гостиница "Алтай" и Музей военной истории, открывшийся после масштабной реконструкции. В Музее военной истории гостей встречали ансамбль барабанщиц, мастер-классы по сборке и разборке оружия, а также новая выставка "Чернобыль: подвиг во имя жизни".

Как прошла "Ночь музеев" — смотрите в нашем большом фоторепортаже.