НОВОСТИТранспорт

Огромная пробка собралась на шоссе Ленточный бор в Барнауле из-за ремонта дороги

Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик

05 мая 2026, 12:47, ИА Амител

Пробка на шоссе Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru
Пробка на шоссе Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru

Движение по шоссе Ленточный бор в сторону улицы Власихинской в Барнауле практически остановилось из-за огромной пробки. Это практически остановило движение еще на двух улицах - Власихинской и Кутузова.

В итоге на самом шоссе пробка растянулась почти на 3,5 км, на Кутузова затор длиною 2 км, а на Власихинской - более километра.

Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик.

Восстановление дороги в СНТ

В Барнауле после жалоб приступили к восстановлению дороги в СНТ "Луговое"

Что касается капремонта дороги, то такие работы запланированы на июль — август
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Пробки
       

Комментарии 19

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Гость

13:01:49 05-05-2026

Развивайте общественный транспорт, а не дороги и развязки множьте и все будет ОК.

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Вежливый человек

13:14:29 05-05-2026

Практика ремонта по ночам забыта?

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Гость

22:02:07 05-05-2026

Вежливый человек (13:14:29 05-05-2026) Практика ремонта по ночам забыта?... Никогда не делали капремонт дорог в ночное время. Так, мелкия ямочный ремонт да.

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Алексей

13:32:02 05-05-2026

У нас 3 бригады на весь город которые ремонтируют дороги после весны?!?!?! Что за ужас. Все дороги в критическом состоянии, куда не поедешь - без подвески останешься! Городские управленцы, вы куда смотрите????

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Гость

14:41:43 05-05-2026

Алексей (13:32:02 05-05-2026) У нас 3 бригады на весь город которые ремонтируют дороги пос... Зимнюю грязь с дорог и тротуаров не могут убрать, а ремонт дорог это из высших сфер

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Гость

17:51:23 05-05-2026

Гость (14:41:43 05-05-2026) Зимнюю грязь с дорог и тротуаров не могут убрать, а ремонт д... У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с трудом пробивается. Убили газоны, благодеятели.

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Гость

21:37:41 05-05-2026

Гость (17:51:23 05-05-2026) У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с тру... где именно? приехать посмотреть, подтвердить, что Вы звездный персонаж

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Гость

10:59:06 06-05-2026

Гость (17:51:23 05-05-2026) У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с тру... Плюсую! Так и есть. Песок по краям тротуара размели и успокоились, а он ни куда не делся и при малейшем ветре песчаные бури.

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Гость

13:33:21 05-05-2026

А вдруг зависит время работы не от рабочих, а от какого-то злого существа? Ведь нормальный, понимающий , добрый человек не будет заставлять рабочих мешать движению в час пик.

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Гость

14:07:21 05-05-2026

"Водители благодарят рабочих"--------- Где кавычки вокруг слова "благодарят"???

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Гость

14:13:05 05-05-2026

А заранее предупредить горожан о планируемых ремонтах?

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Гость

15:04:27 05-05-2026

Гость (14:13:05 05-05-2026) А заранее предупредить горожан о планируемых ремонтах? ... И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу в Благополучный Центр?

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Гость

16:59:19 05-05-2026

Гость (15:04:27 05-05-2026) И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу... в грязный запыленный чахоточный центр, да я даже близко туда малого не повезу. Лучше среди леса с ноутбуком сидеть

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Гость

17:06:31 05-05-2026

Гость (16:59:19 05-05-2026) в грязный запыленный чахоточный центр, да я даже близко туда... С соседями организуйте лесной ноутбучный лагерь. И чтоб ни ногой в центр. Хоть с малым, хоть без него. Хоть чахоточников меньше будет.

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Гость

10:56:33 06-05-2026

Гость (15:04:27 05-05-2026) И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу... В убогий центр? Что там делать с детьми? Всё для детей есть в Индустриальном районе.

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Гость

17:43:23 05-05-2026

эта пробень с самого утра, а не только в час пик. С Южного 2 часа в город ехали... вместо 20 минут

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местный

00:13:20 06-05-2026

Проехать на жд вокзал к 8-40 утром из Индустриального это сущий ад
Проще нагнать поезд по пути следования
Комфортная городская среда.

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Гость

11:02:04 06-05-2026

Стоило Путину пообещать что приедет в алтайский край...сразу ремонт дорог по основным магистралям от аэропорта до администрации

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Администрация.

14:03:26 06-05-2026

Гость (11:02:04 06-05-2026) Стоило Путину пообещать что приедет в алтайский край...сразу... Думаешь он по Власихинской и на Кутузова поедет? Однако!

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