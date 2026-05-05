Огромная пробка собралась на шоссе Ленточный бор в Барнауле из-за ремонта дороги
Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик
05 мая 2026, 12:47, ИА Амител
Пробка на шоссе Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru
Движение по шоссе Ленточный бор в сторону улицы Власихинской в Барнауле практически остановилось из-за огромной пробки. Это практически остановило движение еще на двух улицах - Власихинской и Кутузова.
В итоге на самом шоссе пробка растянулась почти на 3,5 км, на Кутузова затор длиною 2 км, а на Власихинской - более километра.
Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик.
13:01:49 05-05-2026
Развивайте общественный транспорт, а не дороги и развязки множьте и все будет ОК.
13:14:29 05-05-2026
Практика ремонта по ночам забыта?
22:02:07 05-05-2026
Вежливый человек (13:14:29 05-05-2026) Практика ремонта по ночам забыта?... Никогда не делали капремонт дорог в ночное время. Так, мелкия ямочный ремонт да.
13:32:02 05-05-2026
У нас 3 бригады на весь город которые ремонтируют дороги после весны?!?!?! Что за ужас. Все дороги в критическом состоянии, куда не поедешь - без подвески останешься! Городские управленцы, вы куда смотрите????
14:41:43 05-05-2026
Алексей (13:32:02 05-05-2026) У нас 3 бригады на весь город которые ремонтируют дороги пос... Зимнюю грязь с дорог и тротуаров не могут убрать, а ремонт дорог это из высших сфер
17:51:23 05-05-2026
Гость (14:41:43 05-05-2026) Зимнюю грязь с дорог и тротуаров не могут убрать, а ремонт д... У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с трудом пробивается. Убили газоны, благодеятели.
21:37:41 05-05-2026
Гость (17:51:23 05-05-2026) У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с тру... где именно? приехать посмотреть, подтвердить, что Вы звездный персонаж
10:59:06 06-05-2026
Гость (17:51:23 05-05-2026) У нас все газоны под слоем 2-3 см зимнего песка. Трава с тру... Плюсую! Так и есть. Песок по краям тротуара размели и успокоились, а он ни куда не делся и при малейшем ветре песчаные бури.
13:33:21 05-05-2026
А вдруг зависит время работы не от рабочих, а от какого-то злого существа? Ведь нормальный, понимающий , добрый человек не будет заставлять рабочих мешать движению в час пик.
14:07:21 05-05-2026
"Водители благодарят рабочих"--------- Где кавычки вокруг слова "благодарят"???
14:13:05 05-05-2026
А заранее предупредить горожан о планируемых ремонтах?
15:04:27 05-05-2026
Гость (14:13:05 05-05-2026) А заранее предупредить горожан о планируемых ремонтах? ... И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу в Благополучный Центр?
16:59:19 05-05-2026
Гость (15:04:27 05-05-2026) И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу... в грязный запыленный чахоточный центр, да я даже близко туда малого не повезу. Лучше среди леса с ноутбуком сидеть
17:06:31 05-05-2026
Гость (16:59:19 05-05-2026) в грязный запыленный чахоточный центр, да я даже близко туда... С соседями организуйте лесной ноутбучный лагерь. И чтоб ни ногой в центр. Хоть с малым, хоть без него. Хоть чахоточников меньше будет.
10:56:33 06-05-2026
Гость (15:04:27 05-05-2026) И что ты сделаешь? Не повезёшь чадо со своих выселок в школу... В убогий центр? Что там делать с детьми? Всё для детей есть в Индустриальном районе.
17:43:23 05-05-2026
эта пробень с самого утра, а не только в час пик. С Южного 2 часа в город ехали... вместо 20 минут
00:13:20 06-05-2026
Проехать на жд вокзал к 8-40 утром из Индустриального это сущий ад
Проще нагнать поезд по пути следования
Комфортная городская среда.
11:02:04 06-05-2026
Стоило Путину пообещать что приедет в алтайский край...сразу ремонт дорог по основным магистралям от аэропорта до администрации
14:03:26 06-05-2026
Гость (11:02:04 06-05-2026) Стоило Путину пообещать что приедет в алтайский край...сразу... Думаешь он по Власихинской и на Кутузова поедет? Однако!