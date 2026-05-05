Огромная пробка собралась на шоссе Ленточный бор в Барнауле из-за ремонта дороги

Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик

05 мая 2026, 12:47, ИА Амител

Пробка на шоссе Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru

Движение по шоссе Ленточный бор в сторону улицы Власихинской в Барнауле практически остановилось из-за огромной пробки. Это практически остановило движение еще на двух улицах - Власихинской и Кутузова.

В итоге на самом шоссе пробка растянулась почти на 3,5 км, на Кутузова затор длиною 2 км, а на Власихинской - более километра.

Водители благодарят рабочих за проведение ремонта, но в следующий раз просят делать это не в час пик.