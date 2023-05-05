"Парад у дома ветерана". В Барнауле поздравляют участников ВОВ и тружеников тыла
Трогательная акция проходит в Барнауле уже в третий раз
05 мая 2023, 18:50, ИА Амител
"Парад у дома ветерана" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В преддверии Дня Победы в Барнауле в третий раз прошла акция "Парад у дома ветерана". Так, в Железнодорожном районе с праздником поздравили участников Великой Отечественной войны Бессонова Кузьму, Кушпелева Владимира и труженицу тыла Зоя Камболину.
Для ветеранов выступили артист Алтайского государственного музыкального театра Арсен Митичашвили и взвод почётного караула Барнаульского юридического института МВД России.
К празднику присоединились родственники ветеранов, соседи и неравнодушные прохожие.
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