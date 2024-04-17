Песков: в церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы

По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти в целом будут ей следовать

17 апреля 2024, 19:43, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инаугурация главы государства Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут "небольшие нюансы". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти будут ей следовать.

"Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", – сказал он.Ранее Песков заявлял, что инаугурация может быть использована противниками РФ как повод для новых провокаций, однако Москва уже научилась им противостоять.