Песков: в церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы
По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти в целом будут ей следовать
17 апреля 2024, 19:43, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инаугурация главы государства Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут "небольшие нюансы". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти будут ей следовать.
"Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", – сказал он.Ранее Песков заявлял, что инаугурация может быть использована противниками РФ как повод для новых провокаций, однако Москва уже научилась им противостоять.
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