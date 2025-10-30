Деньги за "красивые" номера машин предложили направлять в бюджет

Как отметил депутат Алексей Нечаев, сегодня такие номера часто приобретаются через теневые схемы

30 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий легализовать продажу "красивых" автомобильных номеров через официальные каналы. Согласно инициативе, средства от их реализации будут направляться в федеральный бюджет, сообщает "Российская газета".

Как отметил лидер фракции Алексей Нечаев, сегодня такие номера часто приобретаются через теневые схемы, а их стоимость достигает миллионов рублей.

«Все средства уходят мимо государственного бюджета», – подчеркнул он.

Законопроектом предлагается:

создать прозрачный механизм резервирования номеров через портал "Госуслуги";

установить официальный размер платы за резервирование;

направлять полученные средства на повышение зарплат сотрудников МВД и улучшение материально-технического оснащения ведомства.

По предварительным расчетам, пополнение бюджета может составить до 25 миллиардов рублей ежегодно. Инициатива также позволит легализовать рынок "красивых" номеров, сделав его доступным для всех автовладельцев.

