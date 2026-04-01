В России автомобильные номера с серией "СВО" продают за сотни тысяч рублей
Стоимость зависит от региона и сочетания цифр
01 апреля 2026, 11:45, ИА Амител
В России резко вырос спрос на автомобильные номера с серией "СВО". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, вместе с популярностью увеличились и цены. «Россияне готовы платить сотни тысяч рублей за красивые автомобильные номера с серией "СВО"», — говорится в публикации.
Стоимость зависит от региона и сочетания цифр. Так называемые зеркальные номера (например, 121 или 343) и комбинации с одинаковыми цифрами (111, 777) могут стоить до 300 тысяч рублей. При этом еще год назад такие варианты оценивались в среднем в 50–80 тысяч рублей.
Более простые комбинации с разными цифрами сейчас предлагают за 40–100 тысяч рублей, тогда как ранее их стоимость составляла около 15–20 тысяч.
Как уточняется, наиболее дорогими традиционно остаются номера с московскими кодами региона — 77 и 777. В 2026 году за удачные комбинации с такими кодами цена может достигать 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водители большегрузных автомобилей начинают скрывать номера своих транспортных средств, чтобы избежать штрафов за перегруз.
11:54:48 01-04-2026
Это всё при том, что у нас нет торговли номерами. Но уже лет 15 ежегодно обсуждается, что неплохо бы их продавать легально
12:00:47 01-04-2026
Так то рано, еще ведь неизвестно
12:25:57 01-04-2026
Дело не в номерах а в знание и соблюдение ПДТ 13
14:09:06 01-04-2026
Понты превыше всего