В России автомобильные номера с серией "СВО" продают за сотни тысяч рублей

Стоимость зависит от региона и сочетания цифр

01 апреля 2026, 11:45, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России резко вырос спрос на автомобильные номера с серией "СВО". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, вместе с популярностью увеличились и цены. «Россияне готовы платить сотни тысяч рублей за красивые автомобильные номера с серией "СВО"», — говорится в публикации.

Стоимость зависит от региона и сочетания цифр. Так называемые зеркальные номера (например, 121 или 343) и комбинации с одинаковыми цифрами (111, 777) могут стоить до 300 тысяч рублей. При этом еще год назад такие варианты оценивались в среднем в 50–80 тысяч рублей.

Более простые комбинации с разными цифрами сейчас предлагают за 40–100 тысяч рублей, тогда как ранее их стоимость составляла около 15–20 тысяч.

Как уточняется, наиболее дорогими традиционно остаются номера с московскими кодами региона — 77 и 777. В 2026 году за удачные комбинации с такими кодами цена может достигать 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водители большегрузных автомобилей начинают скрывать номера своих транспортных средств, чтобы избежать штрафов за перегруз.