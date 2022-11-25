АКЗС вопреки мнению коммунистов упразднило норму об отзыве депутата

Депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в региональный Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Одной из главных поправок стало исключение такой нормы, как «отзыв депутата». Несмотря на то, что вносимые изменения связаны с федеральными требованиями, далеко не все фракции в АКЗС согласились поддержать законопроект. Часть депутатов мотивировали это тем, что избиратели должны хотя бы в теории обладать возможностью воздействовать на парламентариев.

Вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько объяснил, что изменения связаны с принятием ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«В федеральном законе перечислены чёткие основания для прекращения деятельности депутата законодательного органа субъекта, и среди этого перечня нет такого основания как отзыв депутата, поэтому мы эту норму из краевого Кодекса о выборах исключаем. Отмечу, что та процедура отзыва, которая была прописана в законе, не получила широкого распространения. Практики отзывов депутатов в течение 20 лет на территории Алтайского края не было, а если и были попытки, то и они не дошли до логического завершения», — рассказал Голобородько.

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Он также добавил, что в законе остаются основания для прекращения деятельности депутата. Например, прекращение полномочий представительного органа, вступивший в силу приговор суда и другие.

Иной точки зрения придерживалась фракция КПРФ. Руководитель «красных» в Заксобрании Андрей Кривов обратил внимание на то, что процедура отзыва депутата регионального уровня никогда не была прописана в федеральных законах, но это не помешало большому числу субъектов РФ её у себя ввести. Наличие в Кодексе края о выборах института отзыва должно дисциплинировать депутатов, это некая мера ответственности перед избирателями, пояснил коммунист.

«Скажу про Алтайский край. Не важно, что процедура эта, может быть, редко используется, но важно, что есть такая возможность. Единственный раз отзыв депутата краевого Законодательного Собрания применялся в апреле 2003 года. Тогда население очень ответственно отнеслось к этой процедуре. Хотя никаких иных голосований не было, в городе Камень-на-Оби на избирательные участки пришли 10 360 граждан. Для сравнения: на выборы в 2021 году, когда избирались Госдума и АКЗС, пришли 11 089 избирателей... Почему мы против ликвидации отзыва депутата? Наличие этого института — единственная форма ответственности депутата перед населением», — резюмировал Кривов.

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Как ни странно, поддержали КПРФ в этом вопросе представители «Коммунистов России». В частности, лидер партии Сергей Малинкович назвал поправки в Кодекс о выборах «прискорбной страницей в истории Законодательного Собрания Алтайского края». «Право отзыва избирателями депутата — завоевание ещё советской власти. И ссылки на федеральное законодательство тут ни при чём», — подчеркнул Малинкович.

В итоге за изменения проголосовали 38 депутатов, против высказались 22. Необходимый минимум для принятия поправок составлял 35 человек.