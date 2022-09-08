Эстония, Латвия, Литва и Польша запретят въезд россиянам с 19 сентября

Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что ограничение коснётся россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также разрешения, полученные в других странах ЕС.

«Вас здесь не приветствуют!» — подчеркнул глава МИД.

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Напомним, что ранее Еврокомиссия утвердила предложение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что граждане РФ не должны иметь лёгкого доступа в Европу, а «быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом».