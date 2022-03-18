Путин начал обращение к жителям России по случаю воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин начал свое обращение к россиянам в восьмую годовщину присоединения Крыма к России.

Ранее предполагалось, что выступление глава государства может посвятить присоединению Крыма к России, а также спецоперации на территории Украины.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.