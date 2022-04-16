Россия закрыла въезд для Бориса Джонсона и ряда других британских политиков

Россия ввела ответные санкции против Великобритании, запретив 13-ти британским политикам въезд на свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Решение связано «с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».

В стоп-лист вошли нынешний премьер-министр Борис Джонсон, его зам Доминик Рааб, министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, экс-премьер Тереза Мэй и другие.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время этот список будет расширен. Туда добавят и других британских политиков и парламентариев, которые, по мнению российских властей, «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают „коллективный Запад“ к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

15 апреля Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата. В ближайшее время они должны покинуть страну.