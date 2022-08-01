СМИ: спикер Конгресса США всё же прилетит в Тайвань 2 августа

Глава Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа прилетит в столицу Тайваня Тайбэй. Как пишет Mash, местные СМИ сообщают, что она прибудет на остров около 17:30 по мск.

По информации местных газет, политик планирует провести ночь в отеле, после чего встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае крайне негативно отнеслись к возможному полёту Пелоси на остров.

В результате китайская армия начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.