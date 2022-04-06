«Великий человек»: в алтайском отделении ЛДПР прокомментировали смерть Жириновского

Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев прокомментировал новости о смерти лидера партии Владимира Жириновского. В пресс-службе сообщили, что Алтайское региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Жириновского, всем членам партии и избирателям.

«Из жизни ушёл яркий политик и великий человек. Наш лидер вписал себя не только в историю России, но и всего мира. Это тяжёлая и невосполнимая утрата, но мы — последователи политики и взглядов Владимира Вольфовича — будем продолжать его дело и работать на благо страны. Вечная память...» — заявил Булаев.

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Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.