Белые ходоки на Алтае. Как барнаульцы делали Короля Ночи из культовой «Игры Престолов» и получали заказы со всего света

Знаменитый предводитель белых ходоков — Король Ночи из культового сериала «Игра Престолов» — очень любит гулять по реке Оби в Барнауле. По крайней мере пока не сошли снега, очень многие горожане встречали там этого персонажа и — не просто удивлялись: буквально впадали в ступор. Потом оттаивали и просили сфотографироваться. Конечно, ни Владимир Фурдик, ни Дэвид Бениофф не посещали наш далекий город, роль Короля Ночи в Барнауле исполнил Андрей — фанат косплея и горячий поклонник сериала. Кстати, костюм ходока он заказал у барнаульских мастеров, к которым обращаются коллекционеры со всего света. Екатерина Смолихина узнала подробности.

Злодей, с которым нельзя договориться

Косплей Андрей называет своим приятным хобби. Ему нравится перевоплощаться в любимых персонажей, причём старается очень тщательно прорабатывать образы, не жалея ни времени, ни сил.

Идея сделать костюм главного злодея из известного фэнтези пришла барнаульцу Андрею сразу, как только он посмотрел сериал. Говорит, Король Ночи из сериала по мотивам романа Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» подкупил своей неоднозначностью.

«Просто увидел и загорелся. В кои-то веки придумали злодея, который не разговаривает, с которым невозможно договориться, найти компромисс, которому нечего предложить. У него есть какая-то задача (так и не совсем раскрытая) и он следует ей с пугающей неотвратимостью. Каждое, пусть и малое, появление на экране своими действиями так или иначе наносит ущерб противникам. Интересный конфликт и интересно было посмотреть, как его раскроют. Ну результат мы все видели», — рассказывает Андрей.

Фото: Екатерина Смолихина

Андрей подчёркивает, что в первую очередь его привлек экранизированный герой: в книге персонаж изображён намного проще, в отличие от сериала.

Кожа, латунь и 1600 отверстий вручную

Сделать Короля Ночи максимально реальным Андрею помогали мастера из разных точек мира. Так, силиконовую маску он заказывал в Европе, руки — в Санкт-Петербурге. А всё остальное — костюм и меч — в мастерской Crafterfold в Барнауле.

Кадр из 8-го сезона сериала

«Этот костюм далеко не из простых, как может показаться на первый взгляд, и лучшие, кто его вообще могли сделать в России, — это Crafterfold. Знаю, что ребята делают дотошно и точно, что мне и нужно», — объясняет свой выбор косплеер.

С такой детальностью Короля Ночи в России ещё, пожалуй, не делали. Процесс изготовления был очень долгим. Трудились над ним несколько человек.

Фото: Екатерина Смолихина

«Весь костюм мы делали с перерывами на другую работу. Но если бы занимались только им, процесс занял бы пять-шесть месяцев. Работали над ним примерно от пяти до восьми человек, но 80% сделали три человека», — рассказывает руководитель мастерской Артём Шумилов.

По его словам, создавать образ было трудно ещё и потому, что в сериале разглядеть в деталях костюм практически невозможно. Поэтому мастерам пришлось отсматривать различные промоматериалы, бекстейджи, выставки, где костюм был представлен. Кроме того, в сериале костюм менялся от сезона к сезону, и в съёмках иногда участвовало сразу несколько «нарядов» Короля.

Материалы при изготовлении использовали самые разные, начиная от натуральных, таких как кожа, латунь, и заканчивая различными видами пластика.

«Сам по себе он не сложный, но этот костюм стал одним из тех, где мы максимально заморочились над деталями. На доспехах — около 1600 отверстий, каждое из которых было сделано вручную», — говорит Шумилов.

Фото предоставлены мастерской

Кроме доспехов в «лук» входят хлопковая сорочка, кожаные рубашка и юбка, а также меч «сосулька» из полиэфирной смолы.

Полмиллиона за работу

Андрей не стал рассказывать, во сколько ему обошёлся костюм Короля Ночи. А вот Артём Шумилов указал, что себестоимость перевалила за полмиллиона рублей. Но тут же дал понять, что отдала этот костюм мастерская за меньшие деньги, так как «это была репутационная работа».

«Тут две цены: реальная и та, за которую мы его сделали. Это наш статусный проект. Есть изделия, на которых ты зарабатываешь деньги, а есть — для статуса, репутации. Средняя зарплата трёх мастеров у нас 30 тыс. рублей. Без учёта материалов, неудачных дублей — 100 тысяч стоит только месяц работы. То есть реальная стоимость костюма переваливает далеко за полмиллиона. И быстрее это сделать нельзя. Стоимость материалов вышла здесь около 30% от стоимости работы», — подсчитывает Артём.

Мастерская Crafterfold существует в Барнауле уже девять лет и получает заказы от косплееров и коллекционеров со всего мира. В основном — реквизит из фильмов, игр, комиксов, аниме. Очень сильно заказы зависят от того, что популярно в мире сейчас, говорит Шумилов:

«Пять лет назад вышел „Ведьмак 3“ (компьютерная игра) и мы делали на тот момент несколько сотен мечей. Пару лет назад вышел мультсериал „Звёздные войны: Войны клонов“ и возник интерес к популярной вселенной. Из близкого к русскому — часто заказывают реквизиты из украинского S.T.A.L.K.E.R. Как-то делали корону Снежной королевы из советского мультфильма».

Артём говорит, что в его мастерской трудятся в среднем 25 человек. Но сейчас, из-за сложившейся в мире ситуации, её существование под вопросом: 90% клиентов Crafterfold — из-за рубежа.

«Некоторые заказчики присылают нам свои фотографии, у них в доме целые комнаты отданы под коллекции. В России такого, к сожалению, очень мало», — грустит Шумилов. Также он отмечает, что пострадала не только его мастерская, проблемы возникли у многих, кто занимается хендмейдом, рисованием, 3D-моделированием или другим творчеством.

«К сожалению, нам надо это признать: у нас в России не ценится ручной труд. На это нет спроса, а то, что есть — по очень низким ценам, оно себя не окупает», — говорит мастер.

Артём Шумилов