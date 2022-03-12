Что нужно сделать 12 марта, чтобы привлечь деньги?

Прокоп Перезимник (или Дорогорушитель) — народный праздник, который издавна отмечают на Руси 12 марта. Православная церковь в этот день вспоминает на литургии Святого Прокопия Декаполита — монаха и исповедника (особый лик святых в христианстве). У славян праздник получил собственные названия — Прокоп, Перезимник, Дорогокопатель. Почему 12 марта держали открытыми двери, для чего парились в бане и какой заговор использовали от боли в суставах — читайте на amic.ru.

Кто такой Прокопий Депокалит?

Это раннехристианский святой. Родился в X веке в Декаполе (группа античных городов восточнее Иорданской долины). Приняв монашеский постриг, поселился в одном из монастырей и всё время проводил в постах и богослужениях. Он заботился о том, чтобы на собственном примере укоренить в своих братьях благочестие, внушал им преданность воле Божией, отрешение от всего земного, неусыпный труд.



Прокопий был учителем и сподвижником Василия Исповедника. Во времена его монашества в Декаполе возникло иконоборчество (религиозное движение по запрету икон). Возглавил его император Византии Лев Исаврянин.



Преподобный вместе с другими верующими во Христа смело восстал против нечестивой ереси. Взбешённый император приказал схватить Прокопия и подвергнуть его жестоким мукам. Тело святого жгли калёным железом и били без перерыва несколько дней. Затем Прокопия вместе с подвижниками бросили в темницу, где они выжили только благодаря молитвам.



После смерти жестокого Исаврянина их выпустили на свободу. Прокопий вернулся в монахи и всю оставшуюся жизнь до глубокой старости провёл в смирении и служении Богу.

Почему 12 марта называют Дорогорушитель?

В этот день часто случались оттепели, и тогда по дорогам невозможно было проехать ни на санях, ни на телеге. Отсюда и народные названия праздника — Дорогорушитель и Дорогокопатель.

Зачем на Прокопия обязательно ходили в баню?

Считалось, что только в этот день можно полностью смыть с себя зимние недуги, проблемы и встретить весну чистыми и обновлёнными. По поверьям, того, кто во время банных процедур ударится нечаянно об полок или об лавку, в скором времени ожидает денежная прибыль.

Почему 12 марта не закрывали двери на замок и прислушивались к внутреннему голосу?

День Прокопа считался непредсказуемым — могло произойти и хорошее, и плохое. Именно поэтому двери домов держали открытыми, чтобы в любое время могли зайти соседи, знакомые, родственники и рассказать о случившемся. Если кто-то обращался за помощью — материальной или моральной, отказывать было запрещено.



Те, кто собирались на Прокопия в дальнюю дорогу, прислушивались к своим ощущениям. Если на душе было легко и свободно, можно было смело отправляться в путь. Если что-то тяготило и останавливало, считалось, что лучше отложить поездку и остаться дома.

Как на Прокопа лечили суставы?

12 марта считался на Руси самым подходящим днём для лечения суставных болей. Те, кто мучился артритом, ходили к знахарям или самостоятельно читали заговоры на хлеб.



Вот как это делали. Отрезали от свежеиспечённого каравая небольшой кусочек, разжёвывали его, мысленно приговаривая: «Матушка земля-кормилица. Боль мою забери и на хлебушек перенеси. Пусть хвороба к нему пристанет, а от меня отстанет. Аминь». Получившуюся хлебную кашицу складывали в тонкую ткань и привязывали на полчаса к больному суставу. Считали, что за это время вся боль перейдёт на хлеб. После компресс закапывали в глубокую яму подальше от дома.