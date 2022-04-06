Золотое сечение. Самые красивые девушки с точки зрения науки

«Божественные» пропорции, или правило золотого сечения — единственное в своём роде отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и каждой части к целому равны. Это правило используют в архитектуре, искусстве, науке и медицине. Сам термин «золотое сечение» ввёл Леонардо да Винчи. Будучи математиком, да Винчи также искал гармоничное соотношение для пропорций человеческого тела.

Английский доктор медицины Джулиан де Сильва несколько лет назад провёл исследование, в котором оценил лица знаменитостей с научной точки зрения и определил самых красивых девушек в мире.

Кара Делевинь

Gage Skidmore / wikipedia.org

У британской супермодели 89,99% соответствия идеалу.

Кэти Перри

У певицы 90,08% идеальных пропорций

Натали Портман

У звезды Голливуда 90,51%

Скарлетт Йоханссон

90,91%

Кейт Мосс

Идеальность эффектной модели «нулевых» оценили в 91,05%

Тейлор Свифт

Черты популярной певицы равны 91,64% идеальности.

Ариана Гранде

91,81%

Эмбер Херд

Пропорции бывшей жены Джонни Деппа потянули на 91,85%

Бейонсе

92,44%

Белла Хадид

Девушка с самыми идеальными пропорциями в мире — супермодель Белла Хадид. Её оценили в 94,35%.