Золотое сечение. Самые красивые девушки с точки зрения науки

Подборка знаменитостей, которые обладают идеально пропорциональными чертами лица

7 апреля 2022, 06:47

«Божественные» пропорции, или правило золотого сечения — единственное в своём роде отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и каждой части к целому равны. Это правило используют в архитектуре, искусстве, науке и медицине. Сам термин «золотое сечение» ввёл Леонардо да Винчи. Будучи математиком, да Винчи также искал гармоничное соотношение для пропорций человеческого тела.

Витрувианский акведук | gofro.expert

Английский доктор медицины Джулиан де Сильва несколько лет назад провёл исследование, в котором оценил лица знаменитостей с научной точки зрения и определил самых красивых девушек в мире.

Кара Делевинь

Gage Skidmore / wikipedia.org

У британской супермодели 89,99% соответствия идеалу.

Кэти Перри

У певицы 90,08% идеальных пропорций

Натали Портман

У звезды Голливуда 90,51%

Скарлетт Йоханссон

90,91%

Кейт Мосс

Идеальность эффектной модели «нулевых» оценили в 91,05%

Тейлор Свифт

Черты популярной певицы равны 91,64% идеальности.

Ариана Гранде

91,81%

Эмбер Херд

Пропорции бывшей жены Джонни Деппа потянули на 91,85%

Бейонсе

92,44%

Белла Хадид

Девушка с самыми идеальными пропорциями в мире — супермодель Белла Хадид. Её оценили в 94,35%.

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