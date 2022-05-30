84 человека погибли в Бразилии из-за сильных дождей

84 человека погибли из-за сильных ливней в бразильском Пернамбуку, которые бушуют в этом штате уже несколько дней, сообщает сайт «Смотрим».

Пропавшими без вести в результате стихии числятся 56 человек, ещё 25 местных жителей пострадали, без крыши над головой остались 4 тысячи человек.

В столице Пернамбуку и 13 муниципалитетах объявлен режим ЧС. В штат 30 мая должен прибыть президент Жаир Болсонару. В регионе тем временем продолжают вести поисково-спасательные работы.

Ранее amic.ru показал репортаж из умирающего села на Алтае, где пожар за два часа уничтожил 11 домов.