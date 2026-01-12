Алтайский край выделит почти 2 млрд рублей на жилье для детей‑сирот

В 2026 году власти намерены обеспечить жильем не менее 515 детей‑сирот

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2026 году Алтайский край направит порядка 1,9 млрд рублей на обеспечение жильем детей‑сирот. Средства пойдут на приобретение 145 квартир и оплату не менее 370 жилищных сертификатов, сообщили ТАСС в пресс‑службе регионального Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства.

Всего за счет этих мер планируется обеспечить жильем не менее 515 человек из числа детей‑сирот, при этом на сертификаты придется 1,2 млрд рублей из общего объема финансирования.

Работы, запланированные на 2026 год, уже начаты досрочно: заключены контракты на поставку 135 квартир на сумму свыше 570 млн рублей, в том числе 29 квартир по эскроу‑счетам в Барнауле.

«В 2025 году регион сумел превысить годовой план по улучшению жилищных условий для этой категории граждан: вместо плановых 724 человек помощь получили 767 человек – им предоставили 196 квартир и оплатили 571 сертификат», – говорится в публикации.

Кроме того, в 2025 году впервые был опробован механизм эскроу‑счетов для приобретения 39 квартир в новостройках Новоалтайска.

Накануне сообщалось, что в Алтайском крае зафиксировали рост продаж новостроек на 12,3%. В то же время Росреестр отмечает общее снижение числа регистрационных действий с недвижимостью.