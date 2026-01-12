С 1 января 2026 года контроль за банковскими переводами между картами ужесточился

Под усиленное внимание теперь попадают определенные схемы операций

12 января 2026, 12:45, ИА Амител

С начала 2026 года в России вступили в силу новые, более жесткие правила контроля банковских операций для противодействия мошенничеству. Прямых штрафов за обычные переводы между физическими лицами по-прежнему нет, но Центробанк расширил перечень признаков "подозрительных" операций. Если транзакция подпадает под один из 12 таких критериев, средства могут быть временно заблокированы для дополнительной проверки на срок до 48 часов. Эта информация была распространена депутатом Алтайского Заксобрания Ксенией Белоусовой в ее Telegram-канале.

Под усиленное внимание теперь попадают определенные схемы операций. Например, создание цепочек переводов через систему быстрых платежей (СБП): если вы получили от кого-то сумму от 200 тысяч рублей и тут же перевели ее дальше, операция будет приостановлена. Красным флагом также считается смена номера телефона, привязанного к банковскому приложению или "Госуслугам", менее чем за 48 часов до крупного перевода.

Проверке подвергнутся и смешанные операции, такие как отправка более 100 тысяч рублей за границу с последующим внесением наличных через банкомат. Кроме того, банки обязаны передавать информацию в налоговые органы, если заподозрят в регулярных выплатах от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей скрытые трудовые отношения.

Эксперты советуют соблюдать несколько правил безопасности, чтобы избежать блокировок. Рекомендуется не создавать цепочек переводов через СБП и выдерживать паузу более 24 часов между получением и отправкой крупной суммы. Всегда стоит указывать в комментарии к переводу его понятное назначение, например, "за квартиру" или "возврат долга". Если пришлось сменить номер телефона, с крупными переводами лучше подождать два-три дня.

Для тех, кто регулярно получает деньги от работодателя или заказчика, оптимальным решением остается официальное оформление отношений через трудовой договор, статус самозанятого или регистрацию в качестве ИП.

