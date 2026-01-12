Со слов журналистки, лечение отнимает у нее много сил

12 января 2026, 15:29, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", лечится от рака груди. О том, что журналистка борется с недугом, стало известно в сентябре 2025 года. В первые она рассказала о своей "тяжелой и страшной болезни" в эфире телеканала "Россия 1". Позже главред RT сообщила в своих соцсетях, что перенесла операцию на груди и начала курс химиотерапии.

Все, что известно о состоянии Маргариты Симоньян, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян? В личном Telegram-канале главный редактор RT призналась, что лечение отнимает у нее много сил. Со слов журналистки, она с трудом выходит из комнаты, а посещать публичные мероприятия и вовсе не может. Так, Симоньян хотела присутствовать на обсуждении своего романа "В начале было Слово – в конце будет Цифра", но после третьего сеанса химиотерапии не смогла туда прийти. «До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты», – написала Симоньян. Также журналистка призналась, что "самые страшные "побочки" терзают ее на пятый и в последующие дни после процедур. Но при этом она выделила "маленький бонус" в сложившейся ситуации. «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян.

2 Как Маргарита Симоньян борется с раком груди? Со слов главреда RT, она проходит курсы химиотерапии в государственной поликлинике. Симоньян лечится бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Журналистка писала, что ей предстоит много медицинских процедур, но сколько именно – неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила она. В декабре 2025 года Симоньян рассказала, что пошла на третий сеанс химеотерапии "прямо с самолета", на котором прилетела из Индии. Она отложила лечение из-за открытия телеканала в Нью-Дели.

3 Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" выросла опухоль? Журналистка рассказала, что из-за проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна она находилась в сильном стрессе, поэтому ее болезнь развивалась стремительно. Напомним, в конце 2024 года супруг Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому. В сентябре 2025-го он умер, не приходя в сознание. «Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – отметила главред RT. Но однозначно делать такие выводы нельзя. Так, независимые медики утверждают, что стресс – далеко не единственная причина, из-за которой болезнь могла стремительно развиться. На ее быстрое течение могло повлиять множество факторов, среди которых наследственность и болезни.

4 Есть ли прогнозы на выздоровление Маргариты Симоньян? «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – отметил медик. Лечащие врачи Симоньян никак не комментируют ее болезнь в СМИ, а сама журналистка многократно говорила, что ее будущее "в руках Господа". Прогнозов на выздоровление главреда RT нет, но, по мнению независимых экспертов, у нее есть все шансы выйти в ремиссию и даже восстановиться полностью. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов изданию "Вечерняя Москва"

5 От чего умер супруг Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян? В декабре 2024 года российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом его жена Маргарита Симоньян рассказала в начале января 2025-го. Она не сообщила о диагнозе, с которым госпитализировали супруга. Лишь отметила, что у него "давно-давно очень больное сердце". В ночь на 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер, так и не придя в сознание. Все, что известно о его болезни и смерти, читайте в материале amic.ru.

Справка: Маргарита Симоньян – российская журналистка и медиаменеджер, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Начала карьеру на телевидении в 19 лет. Воспитывает двоих дочерей и сына. В сентябре 2025 года пережила потерю мужа, заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна.