Когда у российских школьников будут весенние каникулы в 2026 году?

Самая длинная учебная четверть закончится в конце марта

12 января 2026, 13:20, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

12 января 2026 года в российских школах началась третья, самая длинная четверть. После продолжительных зимних каникул дети и их родители начали задаваться вопросом: когда же наступят весенние?

О том, когда школьники снова уйдут на длительный отдых в 2026 году, – в материале amic.ru.

1

Когда в российских школах начнутся весенние каникулы?

Вообще каждая российская школа может самостоятельно определять, когда дети уходят на каникулы. Но все учебные заведения опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому даты каникул в школах, которые учатся по четвертной системе, обычно совпадают.
В 2026 году Минпросвещения рекомендует начать каникулярный период с 28 марта.
2

И сколько продлятся весенние каникулы в 2026-м?

Как правило, весной школьные каникулы длятся всего неделю. В 2026 году их последним днем рекомендуют сделать 5 апреля 2026 года.
3

А правда ли, что у школьников будут дополнительные каникулы в феврале?

Да, но не у всех. Дополнительную неделю каникул хотят дать только первоклассникам. Дети смогут отдохнуть с 16 по 22 февраля 2026 года.
4

А когда начнутся летние каникулы в 2026 году?

На летние каникулы школьники уйдут 27 мая. Традиционно летом российские школьники отдыхают по 31 августа.
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Комментарии

Гость

15:59:45 12-01-2026

Устали уже бедненькие. Притомились?

