Самая длинная учебная четверть закончится в конце марта

12 января 2026, 13:20, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

12 января 2026 года в российских школах началась третья, самая длинная четверть. После продолжительных зимних каникул дети и их родители начали задаваться вопросом: когда же наступят весенние?

О том, когда школьники снова уйдут на длительный отдых в 2026 году, – в материале amic.ru.

1 Когда в российских школах начнутся весенние каникулы? Вообще каждая российская школа может самостоятельно определять, когда дети уходят на каникулы. Но все учебные заведения опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому даты каникул в школах, которые учатся по четвертной системе, обычно совпадают. В 2026 году Минпросвещения рекомендует начать каникулярный период с 28 марта.

2 И сколько продлятся весенние каникулы в 2026-м? Как правило, весной школьные каникулы длятся всего неделю. В 2026 году их последним днем рекомендуют сделать 5 апреля 2026 года.

3 А правда ли, что у школьников будут дополнительные каникулы в феврале? Да, но не у всех. Дополнительную неделю каникул хотят дать только первоклассникам. Дети смогут отдохнуть с 16 по 22 февраля 2026 года.