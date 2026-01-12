Самый длинный ролик в истории нашли на YouTube

Он длится 140 лет

12 января 2026, 16:00, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

На YouTube обнаружили самый длинный ролик в истории. Его продолжительность – 140 лет. При этом в нем нет ни звука, ни картинки, ни названия. Автор, опубликовавший ролик неделю назад, ранее ничего не выкладывал, на его канале шесть подписчиков, однако краткое описание у ролика есть.

Оно на арабском языке и отсылает к писаниям из Ислама. Как отмечают пользователи хостинга – видео стало попадаться им в рекомендации случайно. За неделю после публикации ролик уже набрал больше миллиона просмотров.