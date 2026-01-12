НОВОСТИОбщество

Самый длинный ролик в истории нашли на YouTube

Он длится 140 лет

12 января 2026, 16:00, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

На YouTube обнаружили самый длинный ролик в истории. Его продолжительность – 140 лет. При этом в нем нет ни звука, ни картинки, ни названия. Автор, опубликовавший ролик неделю назад, ранее ничего не выкладывал, на его канале шесть подписчиков, однако краткое описание у ролика есть.

Оно на арабском языке и отсылает к писаниям из Ислама. Как отмечают пользователи хостинга – видео стало попадаться им в рекомендации случайно. За неделю после публикации ролик уже набрал больше миллиона просмотров.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:27:33 12-01-2026

Кто нашел?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:43:23 12-01-2026

не, там баг в " : "
видео длится 12:34:56

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:10:40 12-01-2026

канал: shinywr
109 тыс. подписчиков
3 видео

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:18:22 13-01-2026

Шинник (17:10:40 12-01-2026) канал: shinywr109 тыс. подписчиков3 видео... опять хомячки дизов накидали ...

  0 Нравится
Ответить
