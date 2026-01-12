Жительница Барнаула пожаловалась на отказ водителей автобусов в бесплатном проезде детям
Для многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, льгот и так немного
12 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Барнауле многодетная мать обратила внимание на систематическое нарушение льгот при проезде детей в общественном транспорте. По ее словам, водители маршрутов № 144 и 110 регулярно отказывают детям в праве на бесплатный проезд по специальной карте, требуя оплаты наличными или банковской картой.
«Хочу вновь обратить внимание на проблему бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Неоднократно водители маршрутов № 144 и 110 отказывают детям в использовании проездной карты для оплаты проезда и требуют оплаты наличными или банковской картой. Прошу обратить внимание соответствующих органов на соблюдение перевозчиками законодательства Алтайского края и направить им соответствующие разъяснения», – написала читательница в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
Женщина также отметила, что для многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, льгот и так немного, но даже те, что предусмотрены законом, на практике не работают.
«Как оказалось, для многодетных семей не так много льгот, если семья не является малоимущей или малообеспеченной. Но даже теми льготами, что есть, в частности – на бесплатный проезд, мы воспользоваться не можем, так как на практике они не работают», – добавила она.
На данный момент официальной реакции от перевозчиков или контролирующих органов на обращение не поступало.
Ранее в Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми. Во время поездки водитель вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами.
09:38:09 12-01-2026
Наверное не на всех маршрутах эта льгота действительна. Как и "ветеранские" проездные.
10:01:52 12-01-2026
Многодетность - это ваш выбор. И ваша наглость уже просто не знает границ!
10:24:21 12-01-2026
Гость (10:01:52 12-01-2026) Многодетность - это ваш выбор. И ваша наглость уже просто н... То есть требовать то, что тебе положено по закону - это наглость? Интересно, если вам работодатель зп не полностью выплатит, вы тоже будете молчать? Потому что работать там, где вы работаете - это, так-то, тоже ваш личный выбор)
10:25:12 12-01-2026
Задолбали эти женщины, в чем проблема, пусть ездят на тех маршрутах где принимают их специальную карту, она как будто вчера родилась и не знает, что в маршрутках рассчитываются налом.
10:38:08 12-01-2026
Гость (10:25:12 12-01-2026) Задолбали эти женщины, в чем проблема, пусть ездят на тех ма... Может быть, проблема в том, что а) на этих маршрутах должны приниматься карты и б) там, где ходят эти два маршрута, другого транспорта просто нет, по крайней мере, на части маршрута точно.
12:11:01 12-01-2026
Гость (10:38:08 12-01-2026) Может быть, проблема в том, что а) на этих маршрутах должны ... Читай законы где и что тебе должны, прежде чем требовать, нет такого закона обязывающего частные маршрутки принимать расчет по картам, задолбала ваша безграмотность, пользуйтесь услугами автотранса там расчет по карте принимают и все социальные карты принимают потому что автотрансу компенсируют расходы по социальным картам, а частникам нет, это же элементарные знания.
12:42:13 12-01-2026
Гость (12:11:01 12-01-2026) Читай законы где и что тебе должны, прежде чем требовать, не... читаю: "В документации закупки сказано, что в автобусах должна быть: автоматизированная система контроля оплаты за проезд". Это АК, конец прошлого года. Расшифровываю: "Автоматизированная система контроля оплаты проезда (АСОП) — это комплекс программно-аппаратных средств для автоматизации оплаты и учета проезда в общественном транспорте, позволяющий использовать банковские и специальные транспортные карты для безналичной оплаты, а также вести учет льготников, что делает процесс удобнее, быстрее и прозрачнее для перевозчиков и пассажиров."
13:12:24 12-01-2026
Гость (12:42:13 12-01-2026) читаю: "В документации закупки сказано, что в автобусах долж... Это все относиться к бюджетной организации автотранс, пользуйся услугами автотранса и все эти правила будут соблюдены.
13:29:45 12-01-2026
Гость (13:12:24 12-01-2026) Это все относиться к бюджетной организации автотранс, пользу... ы-ы-ы.... "Это" относится к тендерам на автобусные маршруты. Которые у нас, на минуточку, частные абсолютно все) Не подскажете ИНН этого мифического Автотранса? Потому как по названию в Барнауле ищется только ООО в стадии банкротства.
11:01:16 12-01-2026
Гость (10:25:12 12-01-2026) Задолбали эти женщины, в чем проблема, пусть ездят на тех ма... и чем и"эти женщины" конкретно вас так задолбали?
11:06:04 12-01-2026
144 - это вообще отмороженный маршрут
11:26:50 12-01-2026
Надо сначала изучить документ, где вашим детям можно ездить по социальному проездному, а потом уже жаловаться. Ветераны труда и прочие категории не ходят и не ноют же везде по этому поводу!
12:02:38 12-01-2026
Гость (11:26:50 12-01-2026) Надо сначала изучить документ, где вашим детям можно ездить ... Ну вы изучили, скажите вкратце тезисно, что там в нем по поводу?
12:32:21 12-01-2026
Гость (12:02:38 12-01-2026) Ну вы изучили, скажите вкратце тезисно, что там в нем по пов... для ленивых нытиков - социальный проездной действителен только на регулируемыых маршрутах. Это известно очень давно, и никто по этому поводу до этих не ныл здесь.
12:41:19 12-01-2026
Для начала людям надо научиться отличать частное от бюджетного, образовываться и ещё раз образовываться, а то права научились качать, а знаний получать не научились. Пусть женщина жалуется в Спортлото, эффект будет одинаковый.
13:26:17 12-01-2026
Гость (12:41:19 12-01-2026) Для начала людям надо научиться отличать частное от бюджетно... Не подскажете номер муниципального автобусного маршрута в нашем замечательном городе? Хоть один? Так что кому тут нужно образовываться, это еще большой вопрос. Муниципальные у нас только трамвайчики с троллейбусами, и уже давно. Что не мешает льготникам ездить в автобусах.
15:36:42 12-01-2026
Гость (13:26:17 12-01-2026) Не подскажете номер муниципального автобусного маршрута в на... Давайте я подскажу. Автобусные маршруты №1 и №10. Они как раз Горэлектротрансом обслуживаются
14:15:13 12-01-2026
Вот вам и работа наших городских властей.Почему на маршрутах допускается такое безобразие?Если граждане имеют право на льготный проезд,значит оно должно действовать не на бумаге а в жизни?Тем более в отношении детей из многодетных семей.Странно как то ,талдычат из всех утюгов про демографию,а такую фигню ,как льготный проезд обеспечить не могут.
14:22:20 12-01-2026
Социальные маршруты в Барнауле — это в основном сезонные садоводческие маршруты (№23, 111, 112, 113к, 114, 118, 118э, 119, 124, 125, 151 и др.), работающие по регулируемому тарифу с льготами для школьников/пенсионеров и бесплатным проездом для детей до 7 лет, а также бесплатные спецмаршруты (например, на кладбища в Родительский день, такие как 25э, 108э), организуемые Центртрансом. Действуют регулярные маршруты (трамваи №1, 4, 7), где также используются льготные проездные карты, а на маршрутных такси принимаются только бесконтактные карты для льготников многодетных семей, школьников.