Жительница Барнаула пожаловалась на отказ водителей автобусов в бесплатном проезде детям

Для многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, льгот и так немного

12 января 2026, 09:30, ИА Амител

В Барнауле многодетная мать обратила внимание на систематическое нарушение льгот при проезде детей в общественном транспорте. По ее словам, водители маршрутов № 144 и 110 регулярно отказывают детям в праве на бесплатный проезд по специальной карте, требуя оплаты наличными или банковской картой.

«Хочу вновь обратить внимание на проблему бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Неоднократно водители маршрутов № 144 и 110 отказывают детям в использовании проездной карты для оплаты проезда и требуют оплаты наличными или банковской картой. Прошу обратить внимание соответствующих органов на соблюдение перевозчиками законодательства Алтайского края и направить им соответствующие разъяснения», – написала читательница в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

Женщина также отметила, что для многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, льгот и так немного, но даже те, что предусмотрены законом, на практике не работают.

«Как оказалось, для многодетных семей не так много льгот, если семья не является малоимущей или малообеспеченной. Но даже теми льготами, что есть, в частности – на бесплатный проезд, мы воспользоваться не можем, так как на практике они не работают», – добавила она.

На данный момент официальной реакции от перевозчиков или контролирующих органов на обращение не поступало.

