НОВОСТИПроисшествия

Задержание в Италии. Появились новые подробности дела экс-подрядчика барнаульской развязки

Борис Сакун фигурирует в делах о невыплате зарплат и хищении средств

12 января 2026, 11:30, ИА Амител

Италия, море / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat
Италия, море / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Бывшего руководителя ООО "Региональная строительная компания" (РСК) Бориса Сакуна задержали в Италии, а его уголовное дело передали из Башкирии в федеральный Следком, сообщает "Банкфакс". Организация сорвала возведение развязки в Барнауле, также в Алтайском крае велось разбирательство по делу о невыплате зарплат сотрудникам РСК.

По данным итальянских журналистов, Сакуна задержали еще в июле 2025 года в курортном поселке Порто Пикколо на берегу Адриатического моря. В Следкоме информацию еще не комментировали. Предполагалось, что его могут экстрадировать в Россию.

Как выяснил "Банкфакс", дело о невыплате зарплат работникам РСК, которые занимались возведением развязки, временно приостановлено в связи с розыском подозреваемого Бориса Сакуна.

В феврале 2025 года сообщалось, что московская фирма не выплатила полностью зарплаты 18 сотрудникам. На данный момент потерпевшими считаются уже 50 человек, а общая задолженность превышает 23 млн рублей. Новое руководство с ними полностью рассчиталось в августе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Сакун, расследовали в Башкирии, где РСК строила автодорогу. По данным следователей, фирма задолжала 1,8 тыс. работникам более 443 млн рублей. Также Сакуна подозревают в хищении части средств, полученных по контракту. Дело перенаправили в Москву.

Напомним, год назад "Алтайавтодор" потребовал взыскать с РСК около 459 млн рублей, которые компания не успела освоить во время строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Подрядчик сорвал все сроки, и власти Алтайского края были вынуждены расторгнуть договор.

Барнаул громкое дело Развязка

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:41:16 12-01-2026

Суммы то такие, что на условный срок не хватит.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

12:38:20 12-01-2026

А тех уважаемых людей, кто заключал с ним контракты и подряды на это всё, не хотят проверить? как они живут, какие у них доходы? может родственники как-то разбогатели за эти годы внезапно?
И как вообще с такой компанией с таким следом долгов, невыплат можно было что-то заключать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:19:20 13-01-2026

Павел (12:38:20 12-01-2026) А тех уважаемых людей, кто заключал с ним контракты и подряд... Совершенно тупой вопрос, выдающий невежу. Никто ни с кем напрямую никакие договоры не заключает. Есть ФЗ о госзакупках, лот выставляется на аукцион и побеждает тот, кто даст наименьшую цену. Фирма на момент торгов работала, ее деятельность правоохранительными органами не была приостановлена. Оснований для недопущения фирмы на торги не было.

  19 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров