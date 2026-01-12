Задержание в Италии. Появились новые подробности дела экс-подрядчика барнаульской развязки

Борис Сакун фигурирует в делах о невыплате зарплат и хищении средств

12 января 2026, 11:30, ИА Амител

Бывшего руководителя ООО "Региональная строительная компания" (РСК) Бориса Сакуна задержали в Италии, а его уголовное дело передали из Башкирии в федеральный Следком, сообщает "Банкфакс". Организация сорвала возведение развязки в Барнауле, также в Алтайском крае велось разбирательство по делу о невыплате зарплат сотрудникам РСК.

По данным итальянских журналистов, Сакуна задержали еще в июле 2025 года в курортном поселке Порто Пикколо на берегу Адриатического моря. В Следкоме информацию еще не комментировали. Предполагалось, что его могут экстрадировать в Россию.

Как выяснил "Банкфакс", дело о невыплате зарплат работникам РСК, которые занимались возведением развязки, временно приостановлено в связи с розыском подозреваемого Бориса Сакуна.

В феврале 2025 года сообщалось, что московская фирма не выплатила полностью зарплаты 18 сотрудникам. На данный момент потерпевшими считаются уже 50 человек, а общая задолженность превышает 23 млн рублей. Новое руководство с ними полностью рассчиталось в августе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Сакун, расследовали в Башкирии, где РСК строила автодорогу. По данным следователей, фирма задолжала 1,8 тыс. работникам более 443 млн рублей. Также Сакуна подозревают в хищении части средств, полученных по контракту. Дело перенаправили в Москву.

Напомним, год назад "Алтайавтодор" потребовал взыскать с РСК около 459 млн рублей, которые компания не успела освоить во время строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Подрядчик сорвал все сроки, и власти Алтайского края были вынуждены расторгнуть договор.