В Барнауле сотрудники ГАИ нашли у мигрантов в машине наркотики и пистолет

Автовладелец превысил скорость, а когда его остановили, вся компания попала под уголовную статью

12 января 2026, 15:03, ИА Амител

Злоумышленников задержали / Фото: МВД России по Алтайском краю

Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции остановили автомобиль за превышение скоростного режима. В салоне находились трое молодых граждан одной из стран ближнего зарубежья – двое 19‑летних парней и 18‑летний юноша, пишет "МК Барнаул".

При проверке документов инспекторы обратили внимание на их сильное нервное напряжение. На вопрос о наличии запрещенных веществ пассажиры ответили отрицательно. Однако в ходе осмотра на заднем сиденье был обнаружен пакет с несколькими свертками, перемотанными изолентой.

Проведенное исследование подтвердило, что в свертках находились синтетические наркотики общей массой около 19 и 23 граммов. Помимо этого, в салоне автомобиля правоохранители нашли травматический пистолет и четыре патрона к нему.

Иностранные граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. По данному факту МВД России по Алтайскому краю возбудило два уголовных дела – по статьям 222 УК РФ ("Незаконное приобретение огнестрельного оружия") и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

