Врачи дали рекомендации по восстановлению режима сна после новогодних каникул

Каждый день начинать ложиться спать необходимо на 15–30 минут раньше

12 января 2026, 10:00, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врачи утверждают, что для восстановления нормального режима сна после новогодних каникул или выходных достаточно пяти дней, если последовательно менять график засыпания. Ключевой совет – каждый день начинать ложиться спать на 15–30 минут раньше, пишет Telegram-канал "Блокнот Россия".

Для быстрого возвращения к правильному ритму также рекомендуется за час до отхода ко сну полностью отказаться от использования гаджетов (телефонов, планшетов, телевизора), перенести все спортивные тренировки и употребление кофе на первую половину дня, а ужинать легко, без переедания.

Непосредственно перед сном специалисты советуют принять теплый душ или ванну, почитать книгу или помедитировать, а также плотно задернуть шторы в спальне, чтобы создать условия для выработки мелатонина – гормона сна.

