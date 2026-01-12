От кутюр до винтажа. Лучшие наряды на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса"

Триумфатором церемонии стал фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой"

12 января 2026, 14:15, ИА Амител

"Золотой глобус – 2026" / Фото: AP/ТАСС

В Лос-Анджелесе отгремела 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", официально открыв сезон больших кинонаград 2026 года. Красная дорожка перед отелем Beverly Hilton вернулась к истинному голливудскому шику: на смену концептуальному эпатажу пришли безупречный крой, архивный винтаж и ослепительные бриллианты.

Пока все ждали оглашения победителей, внимание модных критиков было приковано к деталям: от смелых цветовых решений главных звезд стримингов до классических смокингов фаворитов наградного сезона.

Основные победители в категории "Кино":

лучший драматический фильм – "Хамнет" (Hamnet) режиссера Хлои Чжао;

лучшая комедия или мюзикл – "Битва за битвой" (One Battle After Another);

лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

лучший сценарий – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

лучший актер в драме – Вагнер Моура ("Секретный агент" / The Secret Agent);

лучшая актриса в драме – Джесси Бакли ("Хамнет");

лучший актер в комедии/мюзикле – Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный" / Marty Supreme);

лучшая актриса в комедии/мюзикле – Роуз Бирн ("Голубая луна" / Blue Moon);

лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters).

Основные победители в категории "ТВ":