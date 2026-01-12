НОВОСТИКультура

От кутюр до винтажа. Лучшие наряды на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса"

Триумфатором церемонии стал фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой"

12 января 2026, 14:15, ИА Амител

"Золотой глобус – 2026" / Фото: AP/ТАСС

В Лос-Анджелесе отгремела 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", официально открыв сезон больших кинонаград 2026 года. Красная дорожка перед отелем Beverly Hilton вернулась к истинному голливудскому шику: на смену концептуальному эпатажу пришли безупречный крой, архивный винтаж и ослепительные бриллианты.

Пока все ждали оглашения победителей, внимание модных критиков было приковано к деталям: от смелых цветовых решений главных звезд стримингов до классических смокингов фаворитов наградного сезона.

Основные победители в категории "Кино":

  • лучший драматический фильм – "Хамнет" (Hamnet) режиссера Хлои Чжао;
  • лучшая комедия или мюзикл – "Битва за битвой" (One Battle After Another);
  • лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • лучший сценарий – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • лучший актер в драме – Вагнер Моура ("Секретный агент" / The Secret Agent);
  • лучшая актриса в драме – Джесси Бакли ("Хамнет");
  • лучший актер в комедии/мюзикле – Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный" / Marty Supreme);
  • лучшая актриса в комедии/мюзикле – Роуз Бирн ("Голубая луна" / Blue Moon);
  • лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters). 

Основные победители в категории "ТВ":

  • лучший драматический сериал – "Питт" (The Pitt);
  • лучший комедийный сериал – "Киностудия" (The Studio);
  • лучший мини-сериал или телефильм – "Переходный возраст" (Adolescence), который также стал лидером по числу наград среди сериалов (четыре статуэтки).
Ана де Армас / Фото: соцсети актрисы

Ана де Армас возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии Ranker

Она родилась в Гаване и с ранних лет интересовалась актерским искусством
НОВОСТИКультура

культура

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:39:45 12-01-2026

Дель торо за франкенштейна ничего не получил - жаль

  -5 Нравится
Ответить

Новости партнеров