Жительниц Барнаула приглашают бесплатно провериться на рак груди с 13 января

Такое обследование позволяет находить опухоль на ранней стадии

12 января 2026, 14:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Центр общественного здоровья приглашает жительниц и гостей Барнаула на бесплатную маммографию с 13 по 16 января. Пройти обследование можно без предварительной записи.

Акция организована по поручению министра здравоохранения Дмитрия Попова. Делать пациенткам маммографию в рамках госгарантий будут в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики по ул. Ползунова, 23 и ул. Сиреневая, 9 корр. 2 с 08:00 до 15:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00). При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Маммография – это наиболее точный и информативный метод, позволяющий диагностировать наличие злокачественных опухолей и других патологий молочных желез на самых ранних стадиях развития. Она рекомендована всем женщинам старше 40 лет в рамках диспансеризации.

С 23 по 26 декабря 2025 года подобная акция уже проводилась. В целом в прошедшем году с помощью передвижных маммографов сотрудники Центра обследовали свыше 23 тыс. женщин в крае. Более чем у 1,5 тыс. из них заподозрили онкопатологию. Пациенток отправили на дополнительное обследование.