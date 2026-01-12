В Алтайском крае за день произошло сразу пять пожаров в гаражах

Наиболее крупный случился в селе Наумовка

12 января 2026, 10:15, ИА Амител

В течение суток 11 января на территории Алтайского края пожарные подразделения ликвидировали пять возгораний в гаражах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, наиболее крупный пожар произошел в селе Наумовка Угловского района.

По данным ведомства, на момент прибытия первых расчетов из гаража в Наумовке шел дым. Для тушения пожара были привлечены четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. Огонь удалось локализовать на площади около 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной этого и, вероятно, других возгораний в гаражах за указанные сутки спасатели называют нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.