В Алтайском крае за день произошло сразу пять пожаров в гаражах
Наиболее крупный случился в селе Наумовка
12 января 2026, 10:15, ИА Амител
В течение суток 11 января на территории Алтайского края пожарные подразделения ликвидировали пять возгораний в гаражах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, наиболее крупный пожар произошел в селе Наумовка Угловского района.
По данным ведомства, на момент прибытия первых расчетов из гаража в Наумовке шел дым. Для тушения пожара были привлечены четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. Огонь удалось локализовать на площади около 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Предварительной причиной этого и, вероятно, других возгораний в гаражах за указанные сутки спасатели называют нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.
11:25:26 12-01-2026
Столько шлангов и ни одного огнеборца.
Странно