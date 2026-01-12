В Барнауле утвердили стоимость продуктов, которые будут выдавать школьникам с ОВЗ

В продуктовый набор войдут, например, консервы – мясные, рыбные и овощные

12 января 2026, 14:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Власти Барнаула определили, как организовать питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в 2026 году. Соответствующий документ появился на городском портале правовой информации.

«Установить стоимость продуктового набора, размер денежной компенсации на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на дому, в 2026 году из расчета 111 рублей в день обучения», – говорится в приказе комитета по образованию.

Также установлен приблизительный перечень продуктов для набора, в него вошли крупы, мука, макароны, сухофрукты, печенье и конфеты, растительное масло, чай и какао, сахар, сгущенное молоко, а также овощные, мясные и рыбные консервы.

За выдачей продуктовых наборов должно будет следить руководство образовательных учреждений. Документ вступил в силу 1 января 2026 года.

В декабре в администрации города обсуждали корректировки цен на питание в школах. Планируется, что в 2026 году стоимость будет увеличена на 10%. Данная мера должна улучшить качество школьных обедов.