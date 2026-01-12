С 1 марта в России переносят срок оплаты услуг ЖКХ
Мера направлена на поддержку граждан
12 января 2026, 07:45, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу изменение, касающееся сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайняя дата для внесения платежей будет перенесена с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом.
Как пояснил в комментарии РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, эта мера направлена на поддержку граждан.
По мнению депутата, она поможет снизить количество просрочек и последующих начислений пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Ранее сообщалось, что жители России могут оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года без каких-либо санкций до 12 января 2026 года.
08:18:59 12-01-2026
Мерой направленной на поддержку граждан - прошу считать снижение тарифов.
11:01:45 12-01-2026
Вот это поддержка так поддержка. Будьте вы...
11:03:03 12-01-2026
Да там и так 30 дней без пени. Воздух трясёт благодетиль. Лучше бы за снижение тарифов просил. Но тут кишка тонка тягаться.
12:16:18 12-01-2026
Гость (11:03:03 12-01-2026) Да там и так 30 дней без пени. Воздух трясёт благодетиль. Лу... Снизить тарифы? А воровать как они будут?