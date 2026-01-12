НОВОСТИЭкономика

С 1 марта в России переносят срок оплаты услуг ЖКХ

Мера направлена на поддержку граждан

12 января 2026, 07:45, ИА Амител

Счет за услуги ЖКХ / Фото: amic.ru
Счет за услуги ЖКХ / Фото: amic.ru

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу изменение, касающееся сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайняя дата для внесения платежей будет перенесена с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

Как пояснил в комментарии РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, эта мера направлена на поддержку граждан.

По мнению депутата, она поможет снизить количество просрочек и последующих начислений пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что жители России могут оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года без каких-либо санкций до 12 января 2026 года.

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

"Идем по кругу". Очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад

Федеральная власть не может найти способы решения коммунальных проблем, а регионам просто не хватает денег
НОВОСТИОбщество

Экономика ЖКХ Россия налоги

Комментарии 4

Avatar Picture
Шинник

08:18:59 12-01-2026

Мерой направленной на поддержку граждан - прошу считать снижение тарифов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ха ха ха

11:01:45 12-01-2026

Вот это поддержка так поддержка. Будьте вы...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:03 12-01-2026

Да там и так 30 дней без пени. Воздух трясёт благодетиль. Лучше бы за снижение тарифов просил. Но тут кишка тонка тягаться.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:18 12-01-2026

Гость (11:03:03 12-01-2026) Да там и так 30 дней без пени. Воздух трясёт благодетиль. Лу... Снизить тарифы? А воровать как они будут?

  -20 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров