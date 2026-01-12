С 1 марта в России переносят срок оплаты услуг ЖКХ

Мера направлена на поддержку граждан

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу изменение, касающееся сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайняя дата для внесения платежей будет перенесена с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

Как пояснил в комментарии РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, эта мера направлена на поддержку граждан.

По мнению депутата, она поможет снизить количество просрочек и последующих начислений пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что жители России могут оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года без каких-либо санкций до 12 января 2026 года.