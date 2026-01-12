Проект реконструкции путепровода на Калинина в Барнауле получил зеленый свет
Первая попытка пройти экспертизу оказалась неудачной
12 января 2026, 12:30, ИА Амител
Экспертиза, хоть и не с первого раза, но все же одобрила проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина в Барнауле, сообщает "Толк". Прошлая попытка пройти госэкспертизу была неудачной.
Документация, разработанная компанией "Запсиб-Мост", включает в себя сметы и результаты инженерных изысканий. Эта организация создала первую версию проекта еще в 2019 году, но он не был принят госэкспертизой.
Специалисты МУП "Землеустройство и геодезия" еще в 2019 году заключили, что путепровод находится в предаварийном состоянии. Он был построен в 1962 году, включает четыре полосы для машин и два тротуара.
В августе 2025 года в Барнауле ремонтировали путепровод на федеральной автодороге А-321. Он расположен на 14-м километре федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.
13:27:05 12-01-2026
Ну начинается! Опять на два года весь Центр колом!
13:28:44 12-01-2026
Надеюсь что проект реконструкции путепровода предусматривает 8 полос, по 4 в каждую сторону!
13:30:15 12-01-2026
неужели по тем рельсам ещё что-то движется ?
14:54:55 12-01-2026
Гость (13:28:44 12-01-2026) Надеюсь что проект реконструкции путепровода предусматривает... А смысл? Сразу после этого путепровода Калинина ныряет в тоннель под ЖД путепроводом, это если ехать в центр. Его реконструкция не предусмотрена, а расширения там никак не получится, так что как и сейчас три полосы из центра после тоннеля, две в центр.
16:28:37 12-01-2026
Давно пора, там плиты прогнуты и со сквозными дырами на тротуарах.
Но Ленина встанет колом, да, печально.
Подготовились бы заранее таким образом, складировали рядом все конструкции, чтобы за 3 месяца все работы провернуть...
20:46:16 12-01-2026
кхитайцы бы за неделю сделали...
01:07:55 13-01-2026
Надо делать не 2 полосы в тоннель в сторону центра и не 3 из тоннеля, а хотя бы по 3 полосы в каждую сторону. Расширить тоннель можно и позже, это сделать никто не запретит. Ну, а сейчас эти 6 полос можно использовать как полосы разгона и полосы торможения. Расширить мост с 4 до 6 полос есть смысл
07:48:05 13-01-2026
Уже тут (01:07:55 13-01-2026) Надо делать не 2 полосы в тоннель в сторону центра и не 3 из... Их сейчас 5 на мосту.
02:19:19 19-01-2026
Гость (07:48:05 13-01-2026) Их сейчас 5 на мосту. ... Как раз-таки они есть. Три полосы в сторону Космонавтов: две постоянного движения и одна полоса для поворота налево, которая раньше была полосой безопасности. И две полосы в обратную сторону. Мост расширять надо