НОВОСТИТранспорт

Проект реконструкции путепровода на Калинина в Барнауле получил зеленый свет

Первая попытка пройти экспертизу оказалась неудачной

12 января 2026, 12:30, ИА Амител

Железная дорога / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat
Железная дорога / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Экспертиза, хоть и не с первого раза, но все же одобрила проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина в Барнауле, сообщает "Толк". Прошлая попытка пройти госэкспертизу была неудачной.

Документация, разработанная компанией "Запсиб-Мост", включает в себя сметы и результаты инженерных изысканий. Эта организация создала первую версию проекта еще в 2019 году, но он не был принят госэкспертизой.

Специалисты МУП "Землеустройство и геодезия" еще в 2019 году заключили, что путепровод находится в предаварийном состоянии. Он был построен в 1962 году, включает четыре полосы для машин и два тротуара.

В августе 2025 года в Барнауле ремонтировали путепровод на федеральной автодороге А-321. Он расположен на 14-м километре федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Барнаул проект

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:27:05 12-01-2026

Ну начинается! Опять на два года весь Центр колом!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:44 12-01-2026

Надеюсь что проект реконструкции путепровода предусматривает 8 полос, по 4 в каждую сторону!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:30:15 12-01-2026

неужели по тем рельсам ещё что-то движется ?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:55 12-01-2026

Гость (13:28:44 12-01-2026) Надеюсь что проект реконструкции путепровода предусматривает... А смысл? Сразу после этого путепровода Калинина ныряет в тоннель под ЖД путепроводом, это если ехать в центр. Его реконструкция не предусмотрена, а расширения там никак не получится, так что как и сейчас три полосы из центра после тоннеля, две в центр.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:37 12-01-2026

Давно пора, там плиты прогнуты и со сквозными дырами на тротуарах.
Но Ленина встанет колом, да, печально.
Подготовились бы заранее таким образом, складировали рядом все конструкции, чтобы за 3 месяца все работы провернуть...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:16 12-01-2026

кхитайцы бы за неделю сделали...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Уже тут

01:07:55 13-01-2026

Надо делать не 2 полосы в тоннель в сторону центра и не 3 из тоннеля, а хотя бы по 3 полосы в каждую сторону. Расширить тоннель можно и позже, это сделать никто не запретит. Ну, а сейчас эти 6 полос можно использовать как полосы разгона и полосы торможения. Расширить мост с 4 до 6 полос есть смысл

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:05 13-01-2026

Уже тут (01:07:55 13-01-2026) Надо делать не 2 полосы в тоннель в сторону центра и не 3 из... Их сейчас 5 на мосту.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Уже тут

02:19:19 19-01-2026

Гость (07:48:05 13-01-2026) Их сейчас 5 на мосту. ... Как раз-таки они есть. Три полосы в сторону Космонавтов: две постоянного движения и одна полоса для поворота налево, которая раньше была полосой безопасности. И две полосы в обратную сторону. Мост расширять надо

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров