Проект реконструкции путепровода на Калинина в Барнауле получил зеленый свет

Первая попытка пройти экспертизу оказалась неудачной

12 января 2026, 12:30, ИА Амител

Железная дорога / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Экспертиза, хоть и не с первого раза, но все же одобрила проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина в Барнауле, сообщает "Толк". Прошлая попытка пройти госэкспертизу была неудачной.

Документация, разработанная компанией "Запсиб-Мост", включает в себя сметы и результаты инженерных изысканий. Эта организация создала первую версию проекта еще в 2019 году, но он не был принят госэкспертизой.

Специалисты МУП "Землеустройство и геодезия" еще в 2019 году заключили, что путепровод находится в предаварийном состоянии. Он был построен в 1962 году, включает четыре полосы для машин и два тротуара.

В августе 2025 года в Барнауле ремонтировали путепровод на федеральной автодороге А-321. Он расположен на 14-м километре федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.